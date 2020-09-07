В Киеве не рекомендуют купаться ни на одном пляже

На всех муниципальных пляжах Киева купаться не рекомендуется.
Об этом сообщает КП «Плесо» в Фейсбуке.
По данным КП, красные флаги (не купаться) установлены на всех официальных пляжах Киева: «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Тельбин», «Радуга», «Центральный», «Водоворот», «Галерный», «Троещина», «Вербный», «Пуща-Водица».
На предприятии пояснили, что такая ситуация обусловлена аномальной жарой, вследствие которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, выпавшими 3 сентября. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды, подчеркивают в «Плесе».
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