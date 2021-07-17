В Киеве запретили купаться на всех без исключения пляжах

В Киеве с субботы, 17 июля, запрещено купаться на всех пляжах, сообщает КП «Плесо».

«С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Следует отметить, что соответствующий статус устанавливается с профилактической целью», — указывается в сообщении.

Отмечается, что из-за длительной жары на водоемах столицы происходит «цветение» воды — размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается.

«Поэтому для информирования отдыхающих о наличии потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоено временный статус „Не купаться“. О снятии этого статуса будет сообщено отдельным пресс-релизом», — отмечают в КП «Плесо».

В то же время территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.