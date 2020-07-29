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Украинцы не заметили изменений после принятия закона о государственном языке

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Украинцы не заметили изменений после принятия закона о государственном языке

14,8% украинцев отмечают, что украинского языка в их жизни стало больше после принятия закона «Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного» в апреле 2019 года, 23% — что немного больше, 4,2% — что украинского в их жизни стало меньше, а у 52% ничего не изменилось.

Таковы результаты социологического исследования «Отношение населения Украины к закону о языке», проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в мае-июне 2020 года.

36,3% опрошенных полностью согласны с тем, что государство должно содействовать дальшейшей имплементации закона о языке во всех сферах, 30,2% — скорее согласны, 11,9% — скорее не согласны, 7,9% — полностью не согласны.

При этом в региональном разрезе скорее или полностью согласных больше на западе (78,4%) и в центре (71%), меньше на востоке (55,5%) и юге (53,2%) страны, также на востоке и юге выше процент затруднившихся с ответом.

Из тех, кто положительно ответил на предыдущий вопрос, то есть согласен с тем, что государство должно содействовать имплементации языкового закона, лишь 13,1% ответил, что полностью доволен деятельностью избранной в 2019 году украинской власти в сфере содействия развитию украинского языка, 30,5% — что скорее доволен, 20,5% — что скорее не доволен, 15,9% — полностью не доволен.

На вопрос об этнической принадлежности 90,6% опрошенных заявили, что они украинцы, 4,1% — что русские, 1,5% сказали, что русские и украинцы одновременно, другую национальность укзаали 2,3%.

В то же время на вопрос об основном языке общения дома 52,8% назвали украинский, 29% — русский, 14,6% — украинский и русский в одинаковой мере, 3% — другой язык.

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В ходе опроса методом интервью было опрошено 2 тысячи респондентов, опрос репрезентативный по региону и типу поселения. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, и 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Как сообщалось, закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 25 апреля. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца — с 28 февраля. Закон вступил в силу 16 июля 2019 года, однако ряд его положений вступит в силу позже.

языковой закон, опрос, украинский язык
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