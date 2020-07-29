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Белорусский МИД пригласит посла Украины в связи с задержанием бойцов ЧВК

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МИД Беларуси пригласит послов России и Украины в связи с задержанием 32 граждан РФ, заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков.

«Вопросы касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения», — сказал Равков, которого в среду цитирует госагентство БелТА.

«Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек — это те, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», — добавил Равков.

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Напомним, правоохранительные органы Беларуси задержали 32 сотрудников иностранной частной военной компании. Их подозревают в попытке вмешаться в выборы президетна Беларуси.

Беларусь, ЧВК
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Среда, 29 июля 2020
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