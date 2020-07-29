Апелляция ВАКС отменила закрытие дела Бахматюка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым обязали закрыть дело «ВиЭйБи Банка» олигарха Олега Бахматюка.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Рассмотрение апелляции продолжался 3 дня. За это время прозвучало десяток ходатайств от 7 адвокатов.
«В своих выступлениях адвокаты угрожали судьям ЕСПЧ, упрекали ВАКС, что он еще и года не работает, эмоционально реагировали на решения судей относительно ходатайств. В конце концов адвокатам не удалось затянуть рассмотрение», — отмечается там.
Напомним, 11 ноября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк».
28 мая коллегия судей заочно назначила олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей. Он в настоящий момент прячется за границей.
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