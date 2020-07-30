В МИД Беларуси прошла встреча с послом Украины

Встречи с главами дипломатических миссий России и Украины по делу задержанных в Беларуси граждан РФ прошли в МИД Белоруссии. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

«Завершились встречи, поочередно были приглашены в МИД посол России в Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев и временный поверенный в делах Украины, исполняющий обязанности руководителя загранучреждения Петр Врублевский», — сказал Глаз.

МИД Беларуси по итогам встреч распространил сообщение. В частности, ведомство запросило у посла РФ Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия и нахождения группы россиян на белорусской территории, члены которой имеют опыт участия в конфликтах. Об этом МИД проинформировал на своем сайте. «До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании „Вагнера“, — говорится в сообщении. — У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах».

В сообщении отмечается, что с учетом сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинском происхождении и наличии также украинского гражданства у некоторых из них у временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского «запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси». «Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — проинформировал МИД.