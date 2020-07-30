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В парламенте нет законопроектов о выборах на Донбассе

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В парламенте нет законопроектов о выборах на Донбассе

Никаких проектов закона о выборах на Донбассе в Верховную Раду не поступало, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

«По состоянию на сегодня предложений ни от профильного вице-премьер-министра (Алексея Резникова — Ред.), ни от других субъектов законодательной инициативы (это Верховная Рада, Кабинет министров и глава государства) в Верховную Раду, насколько мне известно, не поступало», — сказал Разумков на пресс-конференции в Харькове в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Спикер также отметил, что Украина способна обеспечить проведение выборов на всей территории государства, если это будет возможно.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут «очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов», кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

«Выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся», — говорится в постановлении.

Кроме того, «в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся».

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Согласно документу, выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в указанных регионах «будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, в условиях: прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины по государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Донбасс, Дмитрий Разумков
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