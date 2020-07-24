В стамбульской Айя-Софии провели первый с 1934 года намаз

Первый с 1934 года пятничный намаз провели в соборе Святой Софии, статус которой в июле был изменен с музея на мечеть. В нем принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

В самой Айя-Софии молился турецкий лидер и другие политики страны. В районе возле собора собралось несколько сотен человек, чтобы присоединиться к намазу на улице.

Непосредственно перед самой молитвой турецкий лидер зачитал отрывок из Корана. Это транслировалось на больших экранах, установленных на площади. Появление Эрдогана на экране было встречено восторженными криками собравшихся «Аллаху Акбар».