Бывший папа римский Бенедикт XVI тяжело заболел

Папа римский на покое Бенедикт XVI, отрекшийся от престола в 2013 году, тяжело болен, сообщает баварская газета Passauer Neue Presse со ссылкой на биографа отставного понтифика Петера Зеевальда.
По его словам, после возвращения из поездки в Баварию на похороны своего брата Георга Ратцингера, умершего 1 июля в возрасте 96 лет, 93-летний Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением (инфекционное заболевание, вызываемое стрептококками). Недуг причиняет папе сильную боль, временами он едва может говорить, но его разум и память по-прежнему в полном порядке, утверждает Зеевальд.
По словам биографа, Бенедикт XVI, с которым он встречался 1 августа, был настроен оптимистично и сказал, что намерен, когда позволит здоровье, продолжить работу над мемуарами (вместе с Зееваальдом они выпустили четыре книги интервью).
Passauer Neue Presse отмечает, что Бенедикт XVI уже выбрал себе место для погребения — им должна стать бывшая могила Иоанна Павла II в гроте собора святого Петра. В 2011 году останки скончавшегося в 2005 году папы были перенесены из нее на новое место в самом соборе.
Бенедикт XVI (мирское имя — Йозеф Ратцингер) был избран папой в апреле 2005 года и стал первым главой Римской Католической церкви немецкого происхождения за почти 500 лет. В 2013 году понтифик объявил о решении отречься от престола, объяснив это ухудшением здоровья. Отречение вступило в силу 28 февраля 2013 года, 13 марта был избран новый папа, взявший имя Франциск, а сам Бенедикт XVI получил титул папы римского на покое.
Отречение Бенедикта XVI стало первой добровольной отставкой папы римского со времен Григория XII, отрекшегося в 1415 году.
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