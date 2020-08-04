В Минюсте анонсировали масштабную распродажу тюрем

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг, 6 августа, примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем.

Как сообщает пресс-служба Минюста во вторник, мероприятие будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу — государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр (№ 132)», во время которого министр проинформирует о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств.

ГУ «Ирпенский исправительный центр (№ 132)» расположен в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Минюста, было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

«На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения», — отметили в Минюсте.