В Минюсте анонсировали масштабную распродажу тюрем

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг, 6 августа, примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем.
Как сообщает пресс-служба Минюста во вторник, мероприятие будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу — государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр (№ 132)», во время которого министр проинформирует о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств.
ГУ «Ирпенский исправительный центр (№ 132)» расположен в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Минюста, было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.
«На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения», — отметили в Минюсте.
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