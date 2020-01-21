В Украине не хватает мест для задержанных в СИЗО

Украина испытывает дефицит мест в следственных изоляторах (СИЗО). Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.
«СИЗО во многих городах не хватает. Например, в Киеве формально у нас еще есть около ста мест в СИЗО, которые мы можем заполнить. Но все равно это уже на грани возможного. Если существенно увеличится количество осужденных, мы будем вынуждены куда-то их отправлять», — признал министр в эфире телеканала «1+1».
В то же время Малюська признал, что строительство новых СИЗО в Украине затруднительно. «Средств на инфраструктуру у нас сейчас нет. Мы сейчас прорабатываем механизм, чтобы продавать существующие здания тюремной системы и на эти средства строить что-то новое», — сказал Малюська.
В качестве решения вопроса министр считает необходимым уменьшить количество заключенных в Украине. «Мы хотим внедрить нормальную систему электронного мониторинга, где бы люди, не только те, которые в СИЗО, но и в тюрьмах, могли бы оттуда выходить, там, где особой опасности нет. И с браслетами находиться, например, у себя дома», — озвучил он одну из идей.
Малюська также отметил, что наркозависимых заключенных, например, можно было бы содержать в больницах. «В тюрьмах нет инфраструктуры, чтобы их там нормально лечить, — наркозависимых... Их надо лечить, а не туда (в заключение — Ред.) помещать», — уверен он.
В ноябре 2019 года Малюска сообщил, что из-за нехватки финансирования пенитенциарной системы в стране может произойти закрытие тюрем. Также глава Минюста указал на то, что в Украине рассматривается возможность внедрения частных СИЗО по типу отелей, однако контроль за ними останется у государства.
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