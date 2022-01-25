Глава Минюста пока насчитал только двух олигархов

Признакам «очевидного олигарха», определенным законом о деолигархизации, который вступит в силу с 7 мая этого года, сегодня отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, заявил в интервью «Forbes Украина» министр юстиции Денис Малюська.
«Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка — Ринат Ахметов. Есть все критерии — медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским», — ответил он на вопрос о том, кого считает «очевидным олигархом».
«Петр Порошенко — активы, участие в политике, под вопросом телеканалы», — добавил министр.
По его словам, он еще не видел новой структуры собственности телеканалов «Прямой» и «5 канал», о выходе из которых заявил Порошенко. «Сейчас каналы вещают, будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, „Прямой“ и „5 канал“ не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказывания», — сказал в то же время министр.
Отвечая на вопрос о соответствии признакам олигарха владельца инвестгруппы Dragon Capital, медиахолдинга НВ и интернет-издания «Украинская правда» Томаша Фиалы, Малюська заявил, что Фиала для него — «человек-загадка». «В глазах общественности он не олигарх, а по критериям закона я его не отслеживал», — добавил глава Минюста.
В целом он подчеркнул, что закон о деолигархизации рассчитан не на стрельбу по воробьям, а на крупную рыбу.
«Решения не должны вызывать много споров и дискуссий. Большому бизнесу, находящемуся в средней зоне, следует посоветоваться с юристами», — отметил министр.
Малюська еще раз напомнил, что у бизнесменов еще есть время до 7 мая, чтобы утратить свой статус олигарха.
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