Минюст хочет ликвидировать 48 партий

Министерство юстиции подало иск к 48 партиям, деятельность которых не соответствует требованиям закона, с целью аннулировать их регистрации.
Об этом на своей Facebook-странице заявил министр юстиции Денис Малюська.
«В Украине зарегистрировано 349 политических партий. Из них 48 „партий-зомби“, которые не функционируют. Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии... Мы (Министерство юстиции — Ред.) подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона».
В видео указывается, что основанием для ликвидации является невыдвижения политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет.
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