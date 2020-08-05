Фильм «Мулан» покажут в сентябре на Disney+

Премьера фильма «Мулан» состоится на онлайн-платформе Disney+ 4 сентября. Об этом сообщает издание The Verge.

Пользователям платформы просмотр обойдется в $29,99. Сама подписка на сервис стоит $6,99.

В тех странах, где Disney+ еще не запущен, фильм покажут в кинотеатрах. Премьера также намечена на 4 сентября.

Ранее выход «Мулан» трижды переносился из-за пандемии коронавируса. Изначально этот фильм должны были показать в марте.