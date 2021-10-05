Сотрудники Netflix, Disney+ и HBO Max собираются бастовать

Работники стриминговых сервисов, таких как Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video и многих голливудских киностудий, проголосовали за проведение забастовки из-за отсутствия удовлетворительных условий труда, сообщает Associated Press.
В конце июля истек трехлетний контракт между IATSE (профсоюз работников технических специальностей) и AMPTP (альянс теле- и кинопродюсеров США), но до сих пор не были урегулированы основные пункты будущего соглашения. 20 сентября AMPTP остановил процесс переговоров, что спровоцировало практически однозначную реакцию со стороны IATSE: за забастовку выступили почти 99%, или 52,706 тыс. человек, участвовавших в опросе альянса.
«Я надеюсь, что продюсерские студии осознают решимость членов альянса. Мяч на их стороне. Если они не хотят забастовки, то вернутся за стол переговоров и выдвинут разумные предложения», — заявил председатель IATSE Мэттью Лоэб.
Международный альянc служащих театральной сцены (IATSE), представляющий интересы работников театра, кино и телевидения, требует повышения заработной платы, сокращения рабочего дня, организации питания на рабочем месте и предоставления обеденных перерывов, а также увеличения отчислений в пенсионные и медицинские фонды со стороны работодателя.
В ответном заявлении руководство AMPTP выразило желание достичь скорейшего соглашения, но также отметило необходимость компромиссов в ситуации, когда отрасль еще не оправилась от последствий пандемии COVID-19.
Если стороны не сумеют прийти к мирному соглашению, то многие киностудии вынуждены будут остановить работу впервые за 128 лет.
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