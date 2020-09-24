Войти
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации
соседи
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
резонанс
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Украина просит перенести украинско-белорусский форум, на котором Зеленский должен встретиться с Лукашенко

361
Украина просит перенести украинско-белорусский форум, на котором Зеленский должен встретиться с Лукашенко

Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г.Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

«Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался, как центральное событие на двустороннем треке. ... В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь... Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год», — сказал посол в интервью газете «Украина Бизнес Ревю», отвечая на вопрос, какова судьба Форума регионов с участием президентов Беларуси и Украины.

По его словам, фактически была перечеркнута совместная подготовительная работа и в первую очередь пострадают экономики стран, межрегиональные связи.

«Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения „на паузу“, значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — отметил Сокол.

Читайте также: Президент Словакии считает, что страны-члены ЕС должны назвать конкретные условия вступления Украины в Евросоюз

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй — в октябре 2019 года в украинском Житомире.

16 июня 2020 посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 сентября 2020
Среда, 23 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016