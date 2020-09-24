Украина просит перенести украинско-белорусский форум, на котором Зеленский должен встретиться с Лукашенко

Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г.Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

«Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался, как центральное событие на двустороннем треке. ... В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь... Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год», — сказал посол в интервью газете «Украина Бизнес Ревю», отвечая на вопрос, какова судьба Форума регионов с участием президентов Беларуси и Украины.

По его словам, фактически была перечеркнута совместная подготовительная работа и в первую очередь пострадают экономики стран, межрегиональные связи.

«Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения „на паузу“, значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — отметил Сокол.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй — в октябре 2019 года в украинском Житомире.

16 июня 2020 посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.