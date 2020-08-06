В Лос-Анджелесе будут отключать воду в домах, где во время пандемии проводят вечеринки

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начнут отключать воду и электричество в домах, где во время пандемии коронавируса проходят вечеринки с участием большого числа гостей. Об этом в среду сообщил мэр города Эрик Гарсетти, слова которого приводит агентство Bloomberg.
Соответствующее распоряжение уже отдано городскому управлению по водным ресурсам и энергетике. Эта мера, вызванная ростом числа случаев заражения новым коронавирусом, начнет действовать с 7 августа.
«Мы видели репортажи о массовых вечеринках и собраниях, которые нарушают изданные в период пандемии указы. Подобные мероприятия стали своего рода ночными клубами», — заявил Гарсетти, объясняя действия администрации.
5 августа власти Лос-Анджелеса проинформировали, что за минувшие сутки в городе зафиксировано 2,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 68 человек умерли. Всего с начала пандемии в мегаполисе зарегистрировано 197 тыс. инфицированных и 4,8 тыс. летальных исходов.
В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, отмечаются рекордные показатели заболеваемости. Местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 158,2 тыс. человек.
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