Лукашенко не готов просто так выдать Украине задержанных россиян

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не рассматривает возможность экстрадировать задержанных в стране россиян просто по запросу Украины.

«Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет, — сказал он в четверг в интервью журналисту Дмитрию Гордону. — У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Беларуси, России в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина».

«Никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей», — добавил Лукашенко.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 29 августа ночью под Минском 32 бойца частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных, поскольку многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.