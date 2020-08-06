Лукашенко не готов просто так выдать Украине задержанных россиян

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не рассматривает возможность экстрадировать задержанных в стране россиян просто по запросу Украины.
«Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет, — сказал он в четверг в интервью журналисту Дмитрию Гордону. — У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Беларуси, России в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина».
«Никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей», — добавил Лукашенко.
Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 29 августа ночью под Минском 32 бойца частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны.
30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных, поскольку многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016