Лукашенко назвал Путина старшим братом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в программе журналиста Дмитрия Гордона назвал президента РФ своим старшим братом.
«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по (политическому) весу старший брат... Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать», — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси также признал, что у него в отношениях с Путиным есть определенное напряжение. «Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности, извините за нескромность», — заметил Лукашенко.
Он заверил, что никогда не подвергался давлению со стороны российского коллеги.
«У него не было попыток на меня надавить. Он понимал, что давить на меня бесполезно, — сказал Лукашенко. — Я всегда пойду на компромисс, но если это касается страны, и если я вижу, что это несправедливо, это для меня неприемлемо».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016