Лукашенко назвал Путина старшим братом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в программе журналиста Дмитрия Гордона назвал президента РФ своим старшим братом.

«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по (политическому) весу старший брат... Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также признал, что у него в отношениях с Путиным есть определенное напряжение. «Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности, извините за нескромность», — заметил Лукашенко.

Он заверил, что никогда не подвергался давлению со стороны российского коллеги.

«У него не было попыток на меня надавить. Он понимал, что давить на меня бесполезно, — сказал Лукашенко. — Я всегда пойду на компромисс, но если это касается страны, и если я вижу, что это несправедливо, это для меня неприемлемо».