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Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в страну

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Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в страну

Еще один отряд иностранцев заброшен в Беларусь для дестабилизации ситуации в стране, заявил во вторник президент Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

«Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг Беларуси. Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим», — заявил белорусский президент.

Также он указал, что задержанные россияне не находились в стране транзитом, а были заброшены специально.

«Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать», — сказал Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

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Глава государства призвал российскую сторону не манипулировать фактами в ситуации с задержанными россиянами.

«Я хочу, чтобы — с этой трибуны — меня поняли сидящие здесь представители РФ и те, кто меня услышит: прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации», — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко, ЧВК
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