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Совет НБУ назначил нового замглавы Нацбанка

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Совет НБУ назначил нового замглавы Нацбанка

Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании Совета в пятницу назначил директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана на должность замглавы НБУ.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» член Совета НБУ Виталий Шапран.

По его словам, Шабан будет занимать должность замглавы центробанка, курирующего сферу платежных систем и денежного оборота, которую ранее занимал Сергей Холод.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка, кандидатуру Шабана на должность предложил глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знание реальных потребностей участников финансового сектора», — прокомментировал Шевченко, которого цитирует пресс-служба регулятора.

По информации центробанка, Алексей Шабан работает директором департамента платежных систем и инновационного развития НБУ с февраля 2020 года и за это время Нацбанк запустил коммерческую модель использования системы BankID НБУ, систему электронных платежей НБУ в режиме работы 23/7, а также разработал и утвердил Стратегию развития финтеха в Украине до 2025 года.

До прихода в НБУ Шабан проработал более 24 лет в ПриватБанке, в частности с 2018 года занимал должность члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса.

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Как сообщалось, на прошлом внеочередном заседании 3 августа Совет НБУ согласовал увольнение Холода.

На внеочередном заседании до этого, 22 июля, Совет НБУ решил назначить на должность замглавы НБУ экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, кандидатуру которого подал новый глава центробанка Кирилл Шевченко, вместо уволенного в связи с истечением срока полномочий Олега Чурия.

НБУ, Алексей Шабан
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