В разборках по Подольскому мосту фигурируют фирмы «смотрящего» по Киеву и покойного СБУшника

В конфликте вокруг строительства Подольского моста в Киеве фигурируют компании ООО «Эко-Строй-Трейд» и ООО «Инжиниринговая мостовая компания», сообщило Движение «Честно».

«Инжиниринговая мостовая компания» выполняла работы на субподряде у генподрядной организации «Эко-строй-трейд». По словам представителя субподрядчика Владимира Болихова, генподрядчик задолжал им почти 200 млн. гривен.

«Нам не подписывают акты выполненных работ. Например, нет акта выполненных работ о том, что разобраны временные ржавые опоры. Нет. Они разобраны! Все это видят, но акт не подписан. И можно нам не платить, а говорить, что это мы должны деньги, потому что мы брали предоплату. Но нам свыше предоплаты должны почти 200 млн. гривен, бухгалтерия знает лучше. Мы сделали очень много работ, и клали асфальт, и делали водоотвод, и красили, делали деформационные швы и прочее. Когда нас год назад приходили проверять, то на мосту работало 185 работников», — замечает Болихов.

6 августа «Инжиниринговая мостовая компания» забрала с места строительства ванты — стальные тросы, которыми крепятся подвесные конструкции моста.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на мосту состоялись бандитские действия и сообщил об открытии уголовного производства.

«За все ванты город рассчитался. И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства», — заявил Кличко.

ООО «Эко-Строй-Трейд» после избрания мэром Виталия Кличко получила подряды на строительство Подольского моста на 6,10 млрд грн. Официально учредителями фирмы являются Евгений Расторгуев и Максим Половко. Как сообщали «Bihus.Info», по фактическому адресу проживания Половко ранее числилась киевская квартира жены Дениса Комарницкого.

По данным народного депутата от «Слуги народа» Гео Лероса, экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий является конечным бенефициаром «Эко-строй-трейд» вместе с владельцем корпорации «Укрбуд» Максимом Микитасем (сейчас под следствием) и экс-главой ГАСИ Сергеем Кучером.

По мнению Лероса, после прихода в Офис президента Андрея Ермака, Комарницкий стал «смотрящим» в столице, курирующим строительную отрасль, землю, архитектуру, медицину, энергетические предприятия.

Накануне конфликта на мосту, в первых числах августа владельцем и директором ООО «Инжиниринговая мостовая компания» стал киевлянин Андрей Шуневич.

По данным «youcontrol», ранее учредителями несколько лет значились бывшая депутат Харьковского горсовета Татьяна Шевченко и бывший сотрудник МВД и СБУ Юрий Вандин. Шевченко и Вандин были причастны к ряду компании, получавших значительные подряды в системе «Укрзализныци» и строительстве.

Юрий Вандин умер в декабре 2019 года. В 1995-1998 гг. он возглавлял ГУ МВД по борьбе с организованной преступностью, которое занималось расследованием убийства Евгения Щербаня в донецком аэропорту. Впоследствии перешел в СБУ, где возглавлял главное управление по борьбе с коррупцией, в начале 2000-х гг. был заместителем председателя спецслужбы. Уволен с военной службы в 2005.

Вандин был бизнес-партнером донецкого бизнесмена Игоря Марьинкова, который выступал свидетелем обвинения против Юлии Тимошенко по убийству Евгения Щербаня.

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