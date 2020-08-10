У Зеленского ожидают, что количество смертей от коронавируса увеличится до 40-50 в сутки

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно, отмечалось на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает пресс-служба главы государства, во время совещания отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund заявила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.
«Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие — в «зеленой», — подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 1 008 новых случаев заболевания Covid-19, 25 ранее заболевших умерли, 387 человек выздоровели. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 35 676 человек, что на 596 больше, чем днем ранее.
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