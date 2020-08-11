Рада может собраться 25 августа

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс грн.

«Я не знаю, внес ли президент или не внес представление (о проведении внеочередного заседания — Ред.), но время для этого есть и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы», — сказал Гетманцев в эфире телеканала «Украина 24» во вторник, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Напомним, в июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.

С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн. С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн, а с 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн.

Согласно расчетам, увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию; позволит привести минимальную зарплату до реального прожиточного минимума, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн.