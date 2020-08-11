Белорусов призывают выйти на общенациональную забастовку

В Беларуси с сегодняшнего дня анонсировали общенациональную забастовку.
Об этом сообщает NEXTA в телеграм-канале.
Белорусов призывают не выходить на работу, пока власть не выполнит три требования. Среди них — «признание оппозиционного кандидата Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь, освобождение всех политических заключенных и проведение новых честных выборов».
Как отмечается, забастовка — законный способ протеста, закрепленный в Конституции РБ. Организаторы убеждают, что за участие в забастовке задерживать не будут, а «уволить всех невозможно».
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По предварительным данным ЦИК Беларуси, за действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,23% избирателей.
В стране проходят акции протеста. Есть задержанные.
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