Банки обязали публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам

Национальный банк обязал финучреждения публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам.

Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах начнут работать с 1 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Главное изменение, которое должно произойти на сайтах и в рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, которая не будет вводить клиентов в заблуждение. Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.

В Нацбанке отмечают, что банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате. Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие. Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и пр.

Также на сайтах банков должны начать работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги: для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок, для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

Требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламы банков.

За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Нацбанк принял требования к раскрытию информации в конце 2019 года после того, как получил полномочия по защите прав потребителей. Из-за коронакризиса Национальный банк отложил введение требований до сентября этого года.