Донецкий «Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» обыграл «Базель» в четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча, проходившая на стадионе «Фелтинс-Арена» в немецком Гельзенкирхене, завершилась со счетом 4:1 в пользу украинского клуба.

Забитыми голами в составе «Шахтера» отметились Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо. Единственный мяч «Базеля» оказался на счету Рикки ван Волфсвинкеля.

«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы в третий раз в истории. Следующим соперником донецкого клуба станет миланский «Интер», который в четвертьфинале обыграл «Байер» со счетом 2:1.

В другом полуфинале Лиги Европы сыграют испанская «Севилья» и английский «Манчестер Юнайтед». Финал турнира состоится 21 августа в Кельне на стадионе «Рейн Энерги».