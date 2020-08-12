Байден выбрал максимально политкорректную кандидатуру на вице-президента

Джо Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. Об этом он написал в Twitter.

«Для меня большая честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за „маленького человека“ и одну из наиболее достойных государственных служащих страны, в качестве своего товарища на выборах», — заявил он.

Байден напомнил, что Харрис, будучи генпрокурором Калифорнии, тесно сотрудничала с его покойным сыном Бо Байденом, который занимал должность генпрокурора штата Дэлавер. «Я наблюдал за тем, как они боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся, защищали женщин и детей от притеснений. Я тогда испытывал гордость, и теперь я горд, что она мой партнер по этой предвыборной кампании», — написал он.

В обращении к своим сторонникам, которое цитирует NBC News, Байден назвал Харрис человеком, который поможет ему обойти в президентской гонке действующего лидера Дональда Трампа, а затем возглавить страну в январе 2021 года.

Если кандидатуру Харрис утвердят на съезде Демократической партии, она станет первой темнокожей женщиной на этой должности.

Камале Харрис 55 лет. Ее родители — иммигранты с Ямайки и из Индии. Она окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права. После завершения обучения Харрис стала работать помощником прокурора округа Аламида, потом окружным прокурором Сан-Франциско, а в 2011 году ее назначили генпрокурором Калифорнии. В 2014 году ее переизбрали на новый срок. С января 2017 года Харрис является сенатором от Калифорнии.

В январе 2019 года она решила принять участие в борьбе за пост главы государства, но позже вышла из президентской гонки. Журнал National Interest называл Харрис одним из пяти потенциальных претендентов на должность президента США от демократов в 2024 году.