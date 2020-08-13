В Беларуси уволились несколько телеведущих государственных СМИ

Несколько известных ведущих государственных телеканалов и радиостанций Белоруссии заявили о решении уволиться. Соответствующую информацию приводит белорусский портал tut.by.

По его данным, с 11 августа государственные СМИ покинули восемь сотрудников, среди которых журналисты телеканалов «Беларусь-1» и СТВ, а также Первого белорусского радио. Среди объявивших о завершении работы — ведущий развлекательных программ на канале «Беларусь-1» Евгений Перлин. На своей странице в Facebook он написал: «Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Я решил, что мой сегодняшний эфир на „Беларусь-1“ был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам».

Также государственное телевидение покинул корреспондент и ведущий белорусского Агентства теленовостей Сергей Козлович. «Это была детская мечта, которой я посвятил 10 лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на „Беларусь-1“. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное», — сообщил он на своей странице в Instagram.

Помимо восьми сотрудников, об увольнении которых сообщил tut.by, о своем уходе с канала «Беларусь-1» информировал в среду ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко. На своей странице в Instagram он написал: «Я больше не ведущий этого телепроекта, ушел сам, не без приключений, но ушел. 5 лет я негласно был медийным лицом Министерства обороны Беларуси. Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа».

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах страны начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.