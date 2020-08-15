Лукашенко собирается обудить с Путиным ситуацию в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Минске в субботу заявил, что планирует обсудить ситуацию в стране с российским коллегой Владимиром Путиным, так как происходящее в стране касается всего пространства Союзного государства.
«То есть то, что я говорил, — фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Лукашенко также заявил, что против его страны разворачивается внешняя агрессия по сценарию «цветной революции», которая представляет угрозу. «Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями», — приводит БелТА слова Лукашенко по поводу акций протеста, проходящих в стране. «Мы же методички читали „цветных революций“. Более того, к методичкам „цветных революций“ ...уже появились элементы внешнего вмешательства», — сказал он в субботу на совещании в Минске. Белорусский лидер добавил, что до конца дня обсудит ситуацию в республике в центре стратегического управления министерства обороны.
Он полагает, что большинство участников демонстраций не понимают смысла происходящих событий. «Это понимают те, кто координирует и направляет», — добавил Лукашенко. Он отметил, что организаторы беспорядков фабрикуют постановочные кадры и распространяют фальшивые новости, чтобы повлиять на общественное мнение.
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