Россия готова отправить в Беларусь своих правоохранителей

Россия по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в интервью телеканалу «Россия-1».
«Александр Григорьевич (Лукашенко, — Ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — сказал президент РФ.
Путин также заявил, что на процессы в Беларуси якобы хотят влиять извне ради определенных политических интересов.
«Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, их политическим интересам», — сказал Путин.
Он заявил, что надеется на мирное разрешение ситуации в Беларуси.
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