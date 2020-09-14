Лукашенко хочет «тесней держаться со старшим братом»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на фоне последних событий Минску следует тесно сотрудничать с Москвой, в частности в сфере экономики.

«Экономика лежит в основе всего, и поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике», — сказал он в Сочи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, события в Беларуси стали серьезным испытанием как для Минска, так и для Москвы, которое они выдержали.

«Уроки надо извлекать из всех событий, и это для нас тоже это очень и очень серьезный урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали, — сказал он. — Мы, действительно, по договору ОДКБ шли ровно, и, учитывая отношения двух братских народов, а фактически одним народом, мы так и поступили: мы не воевали, мы не стреляли и даже палками не бросались, но продемонстрировали свою решимость».

Президент РБ пояснил, что речь идет в том числе о совместной реакции на события, происходившие тогда за пределами Беларуси. «Если за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, то мы можем почесать в любой момент, — заметил он. — Но что мне очень приятно, и я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием».

В понедельник Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Путиным. Это его первый зарубежный визит после состоявшихся в стране 9 августа президентских выборов и начавшихся вслед за ними массовых акций протеста несогласных с их официальными результатами.