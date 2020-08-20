Кличко обещает начать учебный год в «понятном» формате

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в понятном для общества формате обучения, а дальше все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.

«Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях с передерживанием всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, не все просто, но мы с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни», — сказал Кличко в ходе Августовской педагогической онлайн-конференции Киева в четверг.

Мэр подчеркнул, что новый учебный год в столице будет начат 1 сентября в «понятном для общества формате обучения», а дальше, по словам Кличко, все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.