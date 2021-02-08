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Германия, Польша и Швеция выслали в ответ троих российских дипломатов

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Германия, Польша и Швеция выслали в ответ троих российских дипломатов

Министерства иностранных дел Германии, Швеции и Польши одновременно объявили, что высылают по одному российскому дипломату в ответ на высылку их дипломатов из России, которых российские власти обвинили в участии в митингах оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге.

МИД Германии, сославшись на Венскую конвенцию, объявил persona non grata сотрудника российского посольства в Берлине. Немецкие дипломаты назвали решение России о высылке европейских дипломатов неоправданным. Обвиненный во вмешательстве сотрудник посольства Германии выполнял свои стандартные служебные обязанности в соответствии с Венской конвенцией, подчеркнули в МИД Германии.

Шведское внешнеполитическое ведомство объявило persona non grata сотрудника посольства России в Стокгольме.

«Мы проинформировали российского посла, что сотрудника посольства попросили покинуть Швецию, — твитнула министр иностранных дел страны Анн Линде. — Это ясный ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который всего лишь делал свою работу».

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МИД Польши в соответствии с принципом взаимности объявил persona non grata сотрудника генконсульства РФ в Познани. Высылку дипломата из генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге ведомство также назвало необоснованной.

Польша, Алексей Навальный, Швеция, ФРГ
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