Навального в Германии охраняли немецкие спецслужбы

Российский оппозиционер Алексей Навальный с момента прибытия в Германию до самого отъезда находился под защитой немецких спецслужб. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, который есть в распоряжении «РИА Новости».

«С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции», — заявили в бундестаге.

В полиции Берлина и МВД Германии уточнили «РИА Новости», что Навальному как личному гостю канцлера ФПГ Ангелы Меркель обеспечили охрану со стороны немецких сил безопасности. Во время его лечения в берлинской клинике Charite полицейские дежурили по всему периметру медучреждения.

Российского оппозиционера выписали из клиники Charite 19 сентября, однако он остался в Берлине для прохождения курса реабилитации. Он вернулся в Россию 17 января. По прилету в московский аэропорт Шереметьево он был задержан полицейскими.

По всей России 23 и 31 января прошли несогласованные акции протеста в поддержку Навального, которые завершились задержаниями: по оценкам «ОВД-Инфо», на первой всероссийской акции были задержаны более 4 тыс. человек по всей стране, на второй — более 5 тыс.

2 февраля суд сменил оппозиционеру условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок и дал ему 3,5 года колонии общего режима (с учетом срока под домашним арестом он проведет в колонии 2 года 8 месяцев).