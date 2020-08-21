Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демпартии

Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента США на выборах 3 ноября 2020 года.
«Это большая честь для меня, я принимаю предложение баллотироваться в президенты Соединенных Штатов», — заявил Байден на конвенции партии.
Как сообщалось, в среду конвенция избрала Байдена, который будет соперничать на выборах с действующим президентом США Дональдом Трампом.
В своем выступлении перед делегатами конвенции он обвинил Трампа в том, что его политика привела к разобщению населения, появлению страха, росту агрессии, в результате Америка «погрузилась во тьму».
По словам Байдена, в настоящее время в стране наблюдается рост безработицы, обеднения основной части населения при обогащении олигархов. По его мнению, Трамп дезорганизовал систему здравоохранения, что привело к распространению в стране коронавируса.
«Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я буду опираться на лучших из нас, а не на худших», — сказал кандидат в президенты.
Он добавил: «Я буду союзником света, а не тьмы».
По его словам, «нынешний президент не выполнил свой самый главный долг перед нацией: он не смог защитить нас».
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UA . ЗЕЛЕНСЬКИЙ БАЧИТЬ ЩО КИЇВСЬКА РУСЬ НЕ МОЖЕ ЗАХИСТИТИСЬ ВІД ЙОГО ТАЄМНОГО ВБИВСТВА НЕ БАЧИТЬ ЦЬОГО ТІЛЬКИ КИЇВСЬКА РУСЬ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........