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Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демпартии

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Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демпартии

Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента США на выборах 3 ноября 2020 года.

«Это большая честь для меня, я принимаю предложение баллотироваться в президенты Соединенных Штатов», — заявил Байден на конвенции партии.

Как сообщалось, в среду конвенция избрала Байдена, который будет соперничать на выборах с действующим президентом США Дональдом Трампом.

В своем выступлении перед делегатами конвенции он обвинил Трампа в том, что его политика привела к разобщению населения, появлению страха, росту агрессии, в результате Америка «погрузилась во тьму».

По словам Байдена, в настоящее время в стране наблюдается рост безработицы, обеднения основной части населения при обогащении олигархов. По его мнению, Трамп дезорганизовал систему здравоохранения, что привело к распространению в стране коронавируса.

«Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я буду опираться на лучших из нас, а не на худших», — сказал кандидат в президенты.

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Он добавил: «Я буду союзником света, а не тьмы».

По его словам, «нынешний президент не выполнил свой самый главный долг перед нацией: он не смог защитить нас».

выборы в США, Джо Байден
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 39 минут назад

UA . БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ГРОМАДЯНИ З ВЛАСНОЮ ГІДНІСТЮ НІКОЛИ НЕ ПРИЙМУТЬ ПРИНИЗЛИВЕ ПРОЗВИЩЕ РУСІ ОКРАЇНОЮ РОСІЇ З ЦЬОГО ПРИНИЖЕННЯ ПОЧАЛОСЯ РАБСТВО І СМЕРТЬ СОТНІ МІЛЬЙОНІВ НЕВИННО УБІЄННИХ РУСІВ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДУ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ПРОЗВИШЕ ОКРАЇНА ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗРАДНИКІВ РАБІВ ХОЛУЇВ РОСІЇ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ЗЕЛЕНСЬКИЙ БАЧИТЬ ЩО КИЇВСЬКА РУСЬ НЕ МОЖЕ ЗАХИСТИТИСЬ ВІД ЙОГО ТАЄМНОГО ВБИВСТВА НЕ БАЧИТЬ ЦЬОГО ТІЛЬКИ КИЇВСЬКА РУСЬ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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