Российский политик Навальный находится в Германии как «гость канцлера»

Российского политика Алексея Навального, который впал в кому 20 августа, доставили в Берлин как гостя канцлера — именно в таком статусе он числится в документах. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на федеральное Министерство внутренних дел Германии.

По данным канала, такой статус Навального — это «бюрократическая хитрость, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи № 1, где он впал к кому.

Соратники оппозиционера считают, что его отравили.

После инцидента канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия готова принять Навального для лечения. Сначала омские врачи не давали согласия на перевозку политика, ссылаясь на его тяжелое состояние, однако затем все же разрешили транспортировку под ответственность его супруги.