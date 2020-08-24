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Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания

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Зеленский: мы строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к единству и совместной работе над построением страны мечты, и призвал не мешать тех, у кого уже было для этого много лет.

В своем выступлении по случаю 29-й годовщины Независимости Украины глава государства отметил, что одним из главных подарков для мамы Украины было бы то, чтобы ее дети не ссорились.

«Так может детям только соревноваться в том, кто больше и правильнее любит маму Украине? Она мечтает, чтобы мы были едиными и сплоченными. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что независимо от языка, религии и национальности мы — братья и сестры, дети Украины, и никому не давать шанса посеять между нами раздор: ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, что обворовывали нашу маму Украину 29 лет, потому что никогда не считали ее родной», — подчеркнул Зеленский.

Президент также указал, что для каждой мамы важно, чтобы все ее дети всегда были дома. «Да, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. И мы делаем всё, чтобы наступил день, и они вернулись. В страну, которую они не узнают, которую сегодня мы строим вместе с вами. Страну, будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. Хотя, ни свое счастье, ни свои территории — мы никому не отдадим. Страну, для которой высшая ценность это жизнь и здоровье гражданина, а не то, за кого он голосовал на выборах президента», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина борется за каждого украинца во всех сложных ситуациях: «Для нас не имеет значения: это 131 пленный из России и ОРДЛО, 14 гражданских моряков из Ливии, 45 граждан из Уханя или 11 погибших из-за сбитого „Боинга“ в Иране. И за одного украинского разведчика мы готовы отдать тысячу других. Потому что Украина своих не оставляет. И я сделаю всё, чтобы каждый гражданин, в любом уголке планеты четко знал: я — украинец, а значит, мое государство меня не оставит».

Президент заявил, что сейчас идет строительство именно такой страны, которая всегда готова дать отпор, и не важно, кто атакует: агрессор, вирус или мировой финансовый кризис.

«Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться. Возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет», — сказал он.

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Зеленский призвал присоединяться всех, кто готов помогать украинцам строить такую страну. «Другим — большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед», — отметил он.

В Киеве в День независимости пройдет альтернативный официальным мероприятиям Марш защитников.

День независимости, Владимир Зеленский
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