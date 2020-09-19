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Навальный сам рассказал о ходе восстановления после отравления

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Навальный сам рассказал о ходе восстановления после отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный, проходящий курс лечения в берлинской клинике «Шарите» после отравления, опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал о ходе своего восстановления.

«Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — написал он.

Оппозиционер отметил, что у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но сейчас он понимает, что перед ним лестница: «А раньше бы просто тупо стоял и смотрел».

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Навальный добавил, что врачи берлинской клиники «Шарите», где он проходит курс лечения, превратили его «из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

Алексей Навальный, Шарите
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