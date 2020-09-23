Навального выписали из клиники «Шарите»

Российского оппозиционного политика Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

«Алексей Навальный, который с 22 августа лечился в „Шарите“, выписан из стационара», — говорится в сообщении.

В клинике отметили, что состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. «Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента», — заявили в «Шарите».

Там уточнили, что Навальный находился в клинике 32 дня, 24 из которых он провел в реанимации. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже, заключили в медицинском учреждении.