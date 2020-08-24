Призы Берлинского кинофестиваля стали «гендерно-нейтральными»

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale изменили порядок присуждения наград, введя вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли «гендерно-нейтральные» награды.
«Berlinale изменил порядок присуждения призов международного жюри конкурса. Впервые актерские награды определены нейтрально с гендерной точки зрения. Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль будут вручаться „Серебряный медведь за лучшую актерскую роль в главной роли“ и „Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в роли второго плана“ с гендерной нейтральностью», — говорится в пресс-релизе.
Организаторы также сообщили, что кинофестиваль в 2021 году пройдёт «в форме физического присутствия», при условии «обеспечения гостям наивысший безопасности».
Награды фестиваля в 2021 году будут выданы в номинациях: «Золотой медведь» за лучший фильм (продюсерам), приз Большого жюри «Серебряный медведь», «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру, приз жюри «Серебряный медведь», «Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в главной роли», «Серебряный медведь за лучшую актерскую игру второго плана», «Серебряный медведь» за лучший сценарий, «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения.
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