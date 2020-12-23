Медики из «Шарите» опубликовали статью о лечении Навального

Медики из берлинской клиника «Шарите» (Charite) опубликовали статью в авторитетном научном журналe Lancet, описывающую лечение российского оппозиционера Алексея Навального. В статье описывается симптомы, зафиксированные у пациента, влияние антидота (атропина) на лечение и общая клиническая картина подобных случаев.

Медики указывают, что у Навального была диагностирована полная клиническая картина, характерная для отравления фосфорорганическими веществами — брадикардия (замедленное сердцебиение), потливость, гиперсаливация (интенсивное выделение слюны, суженые зрачки. Эти симптомы были зафиксированы еще бригадой медиков, занимавшейся доставкой Навального на самолете в Берлин, и позволили поставить предварительный диагноз. Он подтвердился после того, как немецкие врачи выявили сильно подавленность активности холинэстеразы в организме пациента. «Этот случай исключительно хорошо документирован и демонстрирует типичное ингибирование холинэстеразы, нервно-мышечную дисфункцию и введение антидота», — пишут авторы статьи.

«После приема антидотов и интенсивной терапии в клинике „Шарите“, мужчина полностью выздоровел», — констатируется в статье.

Врачи из омской больницы, где Навальный провел два дня перед отправкой в Германию, ранее заявляли о несогласии с диагнозом берлинских коллег. 6 ноября управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу в качестве возможных причин случившегося назвало «диеты», нарушение углеводного обмена и «сопутствующий» хронический панкреатит.