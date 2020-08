Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят», впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться «Их было 10» после многочисленных обращений в социальных сетях. Об этом в среду сообщили издатели популярной французской книжной серии Livre de Poche.

«Это всемирный бестселлер, в мире уже продано 100 млн экземпляров, что составляет 20% из всех проданных романов Агаты Кристи», — приводит слова генерального директора Livre de Poche Беатрис Дюваль радиостанция RTL. Она отметила, что в тексте будет заменено слово «негр», которое встречается в книге множество раз, на слово «солдат». В «Солдатский» будет переименован и Негритянский остров, на котором разворачиваются события.

Как отметил правнук писательницы Джеймс Причард, «в период, когда книга создавалась, язык был другим, и в ней использовались слова, которые сегодня забыты». Правообладатель, распоряжающийся литературным наследием Кристи, не хочет, чтобы название книги кого-нибудь шокировало. «Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США, а в Великобритании было изменено в 1980-х годах, — отметил он. — Сейчас мы меняем его повсюду».

По мнению Причарда, «Агата Кристи хотела прежде всего развлечь своих читателей и отнюдь не желала кого-либо обидеть». «Мы можем это исправить, не нарушая атмосферу повествования, — подчеркнул он. — Мы живем в 2020 году и не должны употреблять термины, которые могут ранить».

В Великобритании в оригинале книга называлась «Ten Little Niggers» («Десять негритят»). В США она была с самого начала выпущена под названием «And Then There Were None» («И никого не осталось»).