Правоохранители вспомнили про пирамиду «B2B Jewelry»

Служба безопасности Украины 21-22 июля провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry», сейчас отделения закрыли, а остров в собственности подозреваемых арестовали.
Об этом известно из сообщений СБУ и Офиса генпрокурора.
По данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать свои средства в пирамиду под высокие проценты — от 260 до 416%. После внесения средств граждане получали подтверждение — «сертификат», который не давал финансовой гарантии. Фискальный чек при этом не выдавался.
Сумма ущерба, нанесенного государству в результате противоправной деятельности, составляет почти 25,7 млн грн.
По результатам проведенных обысков изъяты документы, имеющие доказательственное значение, ювелирные изделия, печати юридических лиц, которые использовались при совершении преступлений, мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию, имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем .
Одновременно с этим прекращена работа магазинов, их помещения опечатаны в установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке.
Сейчас 4 лицам, организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, сообщено о подозрении по статьям ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).
На имущество подозреваемых, в том числе и на остров, расположенный в Киевской области, приобретенный за средства, полученные в результате мошенничества, наложен арест.
Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности всех предполагаемых участников схемы.
Напомним, Служба безопасности Украины в августе 2020-го уже заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов. Тем не менее, B2B Jewelry продолжала работать.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016