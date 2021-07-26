Правоохранители вспомнили про пирамиду «B2B Jewelry»

Служба безопасности Украины 21-22 июля провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry», сейчас отделения закрыли, а остров в собственности подозреваемых арестовали.

Об этом известно из сообщений СБУ и Офиса генпрокурора.

По данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать свои средства в пирамиду под высокие проценты — от 260 до 416%. После внесения средств граждане получали подтверждение — «сертификат», который не давал финансовой гарантии. Фискальный чек при этом не выдавался.

Сумма ущерба, нанесенного государству в результате противоправной деятельности, составляет почти 25,7 млн грн.

По результатам проведенных обысков изъяты документы, имеющие доказательственное значение, ювелирные изделия, печати юридических лиц, которые использовались при совершении преступлений, мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию, имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем .

Одновременно с этим прекращена работа магазинов, их помещения опечатаны в установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке.

Сейчас 4 лицам, организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, сообщено о подозрении по статьям ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

На имущество подозреваемых, в том числе и на остров, расположенный в Киевской области, приобретенный за средства, полученные в результате мошенничества, наложен арест.

Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности всех предполагаемых участников схемы.

Напомним, Служба безопасности Украины в августе 2020-го уже заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов. Тем не менее, B2B Jewelry продолжала работать.