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Финансовая пирамида B2B Jewelry продолжает работать

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Финансовая пирамида B2B Jewelry продолжает работать

Финансовая «пирамида» B2B Jewelry, которую «заблокировало СБУ» в августе прошлого года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков — ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, а обвинение за почти год не предъявлено.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Журналисты напомнили, что в августе 2020 года правоохранители объявили о блокировании финансовой пирамиды, которая, по их данным, собрала 250 млн. долл с 600 тыс вкладчиков.

При этом, основателю B2B Jewelry Николаю Гонте, его жене и бухгалтеру выдвинули подозрения.

«Инкриминировали мошенничество с финансовыми ресурсами и отмывание и легализацию преступных денег. Тогда же, в 2020-м, Гонте избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест», — напоминает Bihus.Info.

Журналисты выяснили, что с момента объявления подозрений Николаю Гонте, его жене Елене и главному бухгалтеру прошел почти год, но обвинения до сих пор не предъявлены и досудебное расследование не завершено.

При этом, сейчас в магазинах B2B Jewelry снова очереди — проект продолжает продавать украшения под обещания вернуть их полную стоимость, оставить украшение и доплатить еще сверху.

«Во время визита журналистов в магазин одна из посетительниц принесла на кассу 137 тыс гривен», — говорится в расследовании.

Также издание выяснило, что в B2B Jewelry появился клон — Cancri Jewelry, которая позиционирует себя как турецкий ювелирный дом, но ориентируется, в частности, на украинскую аудиторию.

«Недавно Cancri Jewelry представили в Одессе, на инстаграм-страницу сети подписана комуникационщица B2B Jewelry, а сам Николай Гонта в интервью признал, что „не юридически“ владеет бизнесом в Турции», — добавляют журналисты.

Также сообщается, что на острове, арестованном в рамках производства, продолжается строительство коттеджей. Журналисты Bihus.Info заметили там автомобили, зарегистрированные на сына Гонты Александра и благотворительный фонд «Зимородок» жены Гонты (фонд фигурирует в производстве как часть пирамиды B2B Jewelry).

«Для оплаты онлайн B2B Jewelry теперь использует свежесозданный ООО „Голдмайстер“. Она оформлена на жителя Ладыжина Дмитрия Александренка. Согласно реестру судебных решений, привлекался к уголовной ответственности за разбойное ограбление», — добавляют в Bihus.Info.

Журналисты также заявляют, что круглосуточный домашний арест Николая Гонты отменил Печерский районный суд Киева весной 2021-го. Вместо него ему назначили личное обязательство.

«Причем это решение суда, как и многие другие по делу B2B Jewelry, отсутствует в публичной части судебного реестра. Оттуда также исчезли постановления об аресте земельных участков и домов на острове под Киевом (остров связан с семьей Гонты и может быть способом легализации средств от пирамиды).

Доступ к опубликованным ранее решениям, выяснили Bihus.Info, ограничен на основании постановления Офиса генпрокурора от 9 июня 2021 года. Журналисты направили запрос в ОГП, чтобы понять, кто именно и почему принял такое решение. Сейчас ждут ответа», — говорится в расследовании.

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Напомним, Служба безопасности Украины в августе 2020-го заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

B2B Jewelry
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Пятница, 9 июля 2021
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Ростислав Фортуна
политический эксперт

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