В СНБО прогнозируют трехкратное увеличение числа больных Covid-19 и проблемы с выборами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов заявляет, что по результатам проведенного мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования коронавирусом к запланированному времени проведения местных выборов в Украине, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

«По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения (по состоянию на утро 27 августа — 112 тыс, из них 54 тыс выздоровели, 2,4 тыс умерли — Ред.), и мы должны быть к этому готовы», — сказал Данилов на совещании по вопросу прогнозирования распространения Covid-19 в Украине, которое прошло в четверг.

Он отметил, что, учитывая обострение эпидемической ситуации, «выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости».

«Обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности», — сказал Данилов, добавив, что в связи с этим избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения Украины относительно противодействия Covid-19.