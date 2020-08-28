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Зеленский рассказал о своих достижениях на посту президента

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Зеленский рассказал о своих достижениях на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за год его каденции благодаря переговорам с мировыми лидерами удалось достичь освобождения около 150 находящихся украинских граждан и установления всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, который длится уже 31 день, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это — неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек. Благодаря диалогу, благодаря встречам, многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами различных стран и, я думаю, что немного благодаря мне », - сказал Владимир Зеленский вчера во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Кировоградскую область.

По мнению главы украинского государства, установление мира на востоке Украины является его главной обязанностью как президента Украины и одним из его главных предвыборных обещаний.

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«Когда мы возвращаем людей, то спросите у их родителей, мы сделали для их семей. Когда сейчас нет боевых потерь на фронте, также лучше спросите у родителей тех, кто героически отстаивает наш суверенитет и они живые — живые герои. И это и есть мой долг как президента Украины», — подчеркнул Зеленский.

Донбасс, Владимир Зеленский
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