«Нацкорпус» превратился в франшизу для политического и экономического давления, - политолог о событиях в Ровенской области

Вчера в Ровенской области представители «Нацкорпуса» устроили нападение на народного депутата от «Слуги народа» Сергея Литвиненко: и в самого политика, и в его авто летели камни с краской. Впоследствии начались стычки в толпе с выстрелами, в результате которых пострадали полицейские. Один из них получил контузию. О том, почему «Нацкорпус» превратился в инструмент политического давления и инструмент решения экономических разборок, рассказал политолог Руслан Бортник.

«Надо понимать, из кого состоит „Нацкорпус“: в значительной мере люди войны, с очень радикальными настроениями, и их очень легко использовать в тех или иных политических или экономических разборках. И этими людьми иногда откровенно манипулируют — их политические лидеры, закулисные игроки.

Вторая проблема заключается в том, что во многих регионах „Национальный корпус“ напоминает иногда „франшизу“, которая попадает в руку тому или иному политическому, а иногда и уголовному клану, которые уже используют эту франшизу со своей целью. И то, что эта франшиза разошлась по Украине и иногда слабо контролируется руководством, приводит к тому, что действительно, часто люди, которые ассоциируют себя или объявляют себя „Нацкорпусом“ — участвуют в разного рода разборках и захватах », - говорит эксперт.

Политолог добавляет, что для деятельности таких радикальных группировок как «Нацкорпус» нужны финансы и ресурсы.

«Это силы, которым для партийной деятельности нужны средства. Им нужны ресурсы, а это — изъятие собственности, грабеж богатых, чем в свое время занимались левые и правые радикалы еще в начале 20 века. Это и давление на бизнес, на политических оппонентов за целью получения их ресурсов. Это часто является одной из неформальных реальных составляющих работы всех радикальных организаций. В том числе и такой как «Нацкорпус», — пояснил Бортник.

Напомним, депутат Литвиненко, комментируя вчерашние столкновения назвал их даже не радикализмом, а криминалом. Политик призвал правоохранителей жестко реагировать на подобные проявления давления и запугивания граждан.

По словам другого нардепа — Ильи Киви, который тоже находился в Березном во время инцидента, причина нападения на его коллегу по парламенту заключается в отказе Литвиненко ежемесячно платить «дань» «Нацкорпусу».