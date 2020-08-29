МИД Беларуси аннулировал аккредитации журналистов BBC и «Радио Свобода»

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации двух журналистов BBC, сообщила в субботу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
«Только что позвонили журналисткам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич. Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении БАЖ.
Кроме того, МИД Беларуси лишил аккредитации четырех журналистов белорусского бюро «Радио Свобода».
«Решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизма корреспонденты белорусской службы „Радио Свобода“ Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько лишены аккредитации МИД для иностранных журналистов, которая позволяет им работать на территории Беларуси», — проинформировала в своём Telegram-канале в субботу редакция «Радио Свобода».
Ранее в субботу МИД лишил аккредитации четырех работающих на иностранные СМИ российских журналистов. По информации посольства РФ, журналисты представляют Associated Press и немецкий канал ARD. Их высылают из страны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016