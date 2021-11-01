Мининформ Беларуcи заблокировал сайт российского информагентства

Министерство информации Беларуси подтвердило, что ограничило доступ к сайту российского информационного агентства Regnum.
«На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ (Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью- Ред.) направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm, regnum.ru, belsat.eu, spring96.org, svaboda.org», — говорится в сообщении ведомства в понедельник .
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Беларуси заблокировали сайт российского информационного агентства Regnum. У пользователей ряда провайдеров сайт издания перестал открываться еще 29 октября.
Причиной блокировки якобы стало дело, возбужденное в отношении корреспондентов агентства в 2016 году.
В декабре 2016 года в Беларуси задержали журналистов Regnum Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. В 2018 году суд в Минске признал их виновными в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды через тексты, которые они писали для агентства. Их приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года.
Ранее на этой неделе в Беларуси заблокировали сайты немецкой международной телерадиокомпании Deutsche Welle и телеканала «Настоящее время».
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